Czechy po wyborach. Możliwy polityczny paraliż, bo prezydent Miloš Zeman przebywa w szpitalu. Co zrobi premier Babiš?

Rosną obawy przed kryzysem politycznym w Czechach po tym, jak prezydent Miloš Zeman, sojusznik premiera Andreja Babiša, trafił do szpitala. Jest mało prawdopodobne, by był on w stanie pomagać w tworzeniu nowego rządu.

A chce go zbudować prawicowa koalicja SPOLU z Czeską Partią Piratów oraz ruchem Burmistrzowie i Niezależni (STAN). Wspólnie dysponowaliby większością w 200-osobowej niższej izbie parlamentu mając 109 głosów.

W wywiadzie dla portalu wPolityce.pl wiceszef naszego MSZ Paweł Jabłoński, komentując wyniki czeskich wyborów powiedział: Mamy duże nadzieje na współpracę. Jeżeli ta zwycięska koalicja SPOLU będzie współtworzyć rząd, to liczymy na jeszcze intensywniejszą współpracę niż do tej pory.

Pytany, czy należy się spodziewać jakiegoś uspokojenia wokół elektrowni i kopalni Turów i być może porozumienia w tej sprawie, przyznał, że "za wcześnie, żeby o tym mówić". - Nie wiem też, jaki będzie kalendarz wydarzeń. Myślę, że generalnie w sprawach współpracy polsko-czeskiej możemy być dzisiaj optymistami – dodał.