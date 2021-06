Coraz chętniej robimy zakupy w sklepach stacjonarnych. "Powrót do centrów handlowych po pandemii napawa dużym optymizmem"

W maju, czyli pierwszym miesiącu po czwartym lockdownie, odwiedzalność w dni robocze była o 17 proc. niższa niż w 2019 roku, a jednocześnie o 33 proc. wyższa niż rok temu, czyli tuż po pierwszym zamknięciu- wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych. Jak się okazuje, to sobota była najchętniej wybieranym dniem na zakupy – w ten dzień każdą galerię średnio odwiedziło od 3 do 4 tys. klientów więcej niż w pozostałe dni handlowe tygodnia.

Jak wskazują przedstawiciele PRCH, z każdym tygodniem powraca do centrów pełna oferta handlowo-usługowa, co skłania klientów do regularnych odwiedzin i korzystania z niej. Jednak, po doświadczeniach związanych z pandemią koronawirusa, zmieniły się zachowania konsumenckie.

- Od kilku miesięcy centra handlowe odwiedzane są raczej w pojedynkę niż całymi rodzinami. Zakupy są bardziej celowe, a paragon wyższy. Już w lutym tego roku obserwowano obroty wyższe niż przed pandemią, mimo odwiedzalności wynoszącej 79 proc. poziomu z 2019 roku- wskazano.