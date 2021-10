Comfort food - przepisy na najlepsze dania na pocieszenie Newsroom 360

Najciekawsze pomysły i przepisy na comfort food gettyimages.com/Fudio

Co to jest comfort food? To, co jesz, gdy jest ci smutno, zimno, czujesz się niepewnie albo po prostu masz gorszy dzień. Comfort food, choć zazwyczaj jest kaloryczny, poprawia humor. Poniżej znajdziesz najnowsze przepisy na comfort food, najnowszy z nich pochodzi z 13.10.2021: "Chciałam pokazać, że oprócz ciast robię też wytrawne jedzonki, chociaż muszę przyznać, że najbardziej lubię te pieczone, także i tu i tu piekarnik wygrywa 😁A na zdjęciu shepherd's pie, czyli zapiekanka pasterska,🐑 klasyczne danie angielskie - typowy niedzielny obiadek. Zapiekanka ta składa się z mielonej jagnięciny lub wołowiny połączonej z warzywami i sosem pomidorowym 🍅, na którą wykłada się ziemniaczane purée 🥔, a następnie zapieka. Jest to też dobry sposób na wykorzystanie resztek z innych dań - do mięsa można dodać np. warzywka z bulionu pokrojone w kostkę.🥕Polecam również wersję wegetariańską, w której zamiast mięsa mielonego dodaje się ugotowaną zieloną soczewicę. Mniam! 😋😋😋😋Kwintesencja comfort foodu 💘. "