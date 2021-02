Co z poluzowaniem obostrzeń? Niedzielski: Trzeba podejmować odważne decyzje

Niedzielski zwrócił uwagę, że pod względem liczby zakażeń źle wygląda sytuacja w regionie warmińsko-mazurskim. - Jeżeli byśmy coś chcieli robić, to ze względu na to, że chcemy raczej tę fazę tańca utrzymywać, to ten młotek raczej zastosujemy tylko miejscowo – mówił.

Sprecyzował, że mówi również „pod kątem zaszczepienia”. - Szczepienia zresztą w ogóle w kraju idą nam dosyć sprawnie i w tym sensie też jest to coś, co łagodzi potencjalne skutki pandemii. Mamy też już pewnego rodzaju umiejętność zarządzania infrastrukturą medyczną, tak żeby przesuwać łóżka, tak żeby te zasoby były dostosowywane do potrzeb wynikających z bieżącego tempa pandemii i my te decyzje odważne to w zasadzie już podejmowaliśmy, bo robiliśmy to jako jedyni w Europie – mówił.

Szef resortu zdrowia dodał, że wszyscy w Europie „przedłużali lockdowny, a my otworzyliśmy hotele, galerie, stoki, co spowodowało duży wzrost mobilności”.