Co z medykami, którzy się nie zaszczepią? Lekarze pytają ministra Niedzielskiego

"Odpowiedź na to pytanie jest istotna, bo w ocenie PPOZ brak uchwalenia stosownej ustawy spowoduje, że świadczeniodawcy nie będą mieli żadnych narzędzi, aby skłonić personel do realizacji tego obowiązku" – zaznacza prezes PPOZ Bożena Janicka.

Obowiązkowe szczepienia w służbie zdrowia

Organizacja podnosi, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają: osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego; osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, a także studenci kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Osoby te powinny uzyskać unijny certyfikat COVID-19 nie później niż do 1 marca 2022 roku. Obowiązek ten – jak przypomina PPOZ - ma zastosowanie także do osób, u których do 1 marca 2022 upłynie więcej niż sześć miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. PPOZ zaznacza, że obowiązek dotyczy oczywiście osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do szczepienia.