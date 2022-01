Co robić w walentynki? Sprawdź nasze pomysły na spędzenie czasu w dzień zakochanych!

Co robić w walentynki?

Jak wyjątkowo spędzić dzień zakochanych? Zobacz, jak urozmaicić czas we dwoje. Oczywiście, że miło czas ze swoją drugą połówką powinno się spędzać cały rok, ale w walentynki warto celebrować każdą chwilę spędzoną razem. Walentynki to świetna okazja na romantyczne gesty, szczególnie dla par zapracowanych, które na co dzień nie mają zbyt dużo czasu. Przedstawiamy kilka pomysłów na umilenie sobie wieczoru i zaskoczenie swojej wybranki lub wybranka!