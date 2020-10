Najwięcej osób uważających, że epidemia koronawirusa jest bardzo poważnym zagrożeniem dla ludzi jest wśród wyborców KO. Adam Jankowski/ Polska Press

Niemal co piąty Polak uważa, że nie ma żadnej epidemii koronawirusa. Wśród osób młodych w koronawirusa nie wierzy już co trzecia osoba. 21 proc. Polaków nie boi się zakażenia koronawirusem. Ciekawie prezentują się wyniki, jeżeli chodzi o podejście do epidemii koronawirusa ze względu na wyborców.