Bunt przedsiębiorców. Otwierają swoje biznesy. Premier Morawiecki: Tych, którzy łamią przepisy spotykają kary

- Żeby dołączyć się do walki o wolność i o normalne życie, wystarczy iść do knajpy na pizzę i piwo- apeluje polityk partii KORWiN

Przedsiębiorcy otwierają swoje biznesy. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że polski rząd przyjął ustawę, która "dodatkowo wzmacnia konsekwencje i są one egzekwowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy wsparciu Policji". - W przypadku bardzo wielu przedsiębiorców zadziałało to odpowiednio, zadziałało to jak kubeł zimnej wody- tłumaczył. W sieci dostępna jest Interaktywna Mapa Wolnego Biznesu na której możemy sprawdzić, które lokale są otwarte. - Uważam, że robią jak najbardziej słusznie. Wiele z tych zakazów jest nielogicznych- stwierdził z kolei na antenie Polskiego Radia Paweł Kukiz, przewodniczący ruchu Kukiz'15.

Przedsiębiorcy w ramach sprzeciwu przeciwko przedłużeniu lockdownu postanowili otwierać swoje biznesy. Akcja została zapoczątkowana m.in. przez przedsiębiorców z Podhala, którzy ogłosili "góralskie veto". W mediach społecznościowych trwa akcja #OtwieraMY, gdzie kolejne lokale ogłaszają swoje otwarcie.

W sieci dostępna jest także Interaktywna Mapa Wolnego Biznesu, dzięki której możemy sprawdzić które lokale, baseny czy np. siłownie są aktualnie otwarte.

Morawiecki: Tych, którzy łamią przepisy spotykają kary po 30 tys zł lub mniej Premier Mateusz Morawiecki przypomniał podczas poniedziałkowej konferencji, że polski rząd przyjął ustawę, która "dodatkowo wzmacnia konsekwencje i są one egzekwowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy wsparciu Policji". - Tych, którzy łamią przepisy spotykają kary po 30 tys zł lub mniej. W zależności jaka jest szkodliwości i intencjonalność danego czynu- tłumaczył szef rządu.- W przypadku bardzo wielu przedsiębiorców zadziałało to odpowiednio, zadziałało to jak kubeł zimnej wody- dodał.

Morawiecki przyznał także, że wie, że "są tacy przedsiębiorcy, ludzie, którzy nie chcą się stosować do przepisów". - Dlatego raz jeszcze apeluję. Bedzie poprzez Głównego Inspektora Sanitarnego, poprzez Sanepid powiatowy realizować plan kontroli i będziemy egzekwowali obecne przepisy- zapowiedział. - Niestety sytuacja jest na tyle skomplikowana, że musimy cały czas utrzymywać te rygory po to, żeby wirus nie rozlał się w dużo większym zakresie po całym społeczeństwie- dodał. Kukiz: Uważam, że robią jak najbardziej słusznie - Trzymam za nich kciuki. Uważam, że robią jak najbardziej słusznie. Wiele z tych zakazów jest nielogicznych – stwierdził w Programie 3 Polskiego Radia Paweł Kukiz, przewodniczący ruchu Kukiz'15.

- Restauracje nie mogą działać, a jednocześnie obok nich może toczyć się potężna budowa, na której pracuje kilkudziesięciu robotników posiadających wspólne pomieszczenie socjalne- tłumaczył lider Kukiz'15. - Gdzie tu jest logika- pytał. - Nie dajmy się zwariować.

- Pamiętam jak na początku listopada premier Mateusz Morawiecki deklarował, iż w przypadku osiągnięcia zakażalności na poziomie 9,5 tys. dziennie będziemy mieć do czynienia ze strefą żółtą. W strefie żółtej restauracje mogą być otwarte od 6.00 do 21.00- mówił i dodał, że w tej chwili mamy do 2 tygodni taki poziom zakażalności, a jednak cały kraj cały czas jest objęty strefą czerwoną. - Z jednej strony dba się o życie, a z drugiej strony wypuszcza się dzieci w 20 stopniowy mróz do szkoły- dodał. - W tych działaniach nie ma logi, jest chaos. Brak wsparcia dla przedsiębiorców łamiących obostrzenia. Biuro Rzecznika MŚP wskazuje na pewne wątpliwości - Tarcza Finansowa 2.0 nie dla beneficjentów, którzy naruszają w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ograniczenia, nakazy i zakazy ustanowione w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Tarcza PFR nawiązuje do problematycznych przepisów „ustawy o dobrym Samarytaninie”- wskazuje Biuro Rzecznika MŚP.

Biuro zauważa, że pojawiają się wątpliwości, ponieważ nie wiadomo zgodnie z którymi naruszeniami ograniczeń, nakazów i zakazów, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, i przez kogo stwierdzonych, jak również w jakim trybie ma być odmawiane wsparcie przedsiębiorcom. Tym bardziej, że w Regulaminie PFR stwierdzono, że "niektóre aspekty Programu 2.0 mają mieć charakter uznaniowy i ocenny na zasadzie racjonalnej uznaniowości".

Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP już wcześniej zgłaszał wątpliwości do przepisów oraz podczas prac nad projektem ustawy, jak również po jej uchwaleniu. Apelował w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a także premiera Mateusza Morawieckiego. Jednak do tej pory nie uzyskał odpowiedzi.

15 stycznia 2021 r. wszedł w życie Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Biuro Rzecznika MŚP zauważa, że w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza PFR 2.0 jest mowa o możliwości wypowiedzenia umowy subwencji finansowej w przypadku "naruszenia przez beneficjenta obostrzeń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej".

Ponadto w komunikacie zwrócono uwagę, że w regulaminie zapisano, że "żadne postanowienie dokumentu programu Tarcza 2.0 nie kreuje po stronie beneficjenta jakichkolwiek wierzytelności, praw, roszczeń, zarzutów oraz uprawnień kształtujących wobec PFR, Skarbu Państwa ani jakiejkolwiek innej osoby". Jeszcze nigdy dołączenie do ruchu oporu przeciwko opresyjnej władzy nie było tak proste - Żeby dołączyć się do walki o wolność i o normalne życie, wystarczy iść do knajpy na pizzę i piwo. Jeszcze nigdy dołączenie do ruchu oporu przeciwko opresyjnej władzy nie było tak proste, jeszcze nigdy nie wiązało się z tak śmiesznymi konsekwencjami. Jeżeli nie sprzeciwicie się temu bezprawiu teraz, skończymy za rok w niewoli, o której jeszcze rok temu nikomu się nie śniło- napisał w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen, wiceprezes partii KORWiN.

Zdaniem polityka, jeżeli "restauracje, hotele, siłownie i inne firmy, które zostały nielegalnie zamknięte, zaczną masowo się otwierać, rząd będzie bezradny. To szaleństwo się skończy". Jednocześnie dodaje, że jeżeli do tego nie dojdzie, będziemy "tkwili w zamknięciu miesiącami, i nikt nie wie, co jeszcze nam odbiorą". Mentzen namawia, żeby przedsiębiorcy otwierali swoje biznesy, a ludzie w ramach "ruchu oporu przeciwko bezprawiu i niesprawiedliwości" odwiedzali te lokale.

Jednocześnie dodał, że Kongres Polskiego Biznesu rozpoczął zbiórkę na pomoc prawną dla otwierających się przedsiębiorców. - Mamy już ponad 60 tysięcy złotych. Będziemy pomagać, na tyle, na ile starczy nam sił i środków- podał w sobotę. Post uzyskał ponad 16 tysiecy polubień i niemal 3,5 tysiąca udostępnień.

Olga Semeniuk: Masowych otwarć biznesów nie ma Rząd szykuje masową akcję kontrolowania i karania firm, które wbrew zakazom i obostrzeniom wznowią swoją działalność - podało RMF FM, powołując się na nieoficjalne ustalenia. Służby miały już dostać specjalne rekomendacje od Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

- Masowych otwarć biznesów nie ma, mimo tego, co opozycja zapowiadała jeszcze w weekend- mówiła na antenie Radia ZET Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Rząd się niczego nie wystraszył i nie straszy przedsiębiorców – dodała.

Dopytywana o kontrole sanepidu i policji, a konsekwencji nakładanie kar na przedsiębiorców, Semeniuk odpowiedziała, że nie nazwałaby tego "wlepianiem mandatów tylko dbałością o to, żeby prawo było przestrzegane". - My, jako Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii jesteśmy adwokatem przedsiębiorców więc tam, gdzie się da, poszerzamy ich możliwości wsparcia – tłumaczyła.

Ponad 3 tysiące nowych zakażeń. To najniższy wynik od 28 grudnia 2020 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3 271 nowych zakażeniach. To najniższy wynik od 28 grudnia 2020 roku. Najwięcej pochodzi z województwa mazowieckiego, pomorskiego oraz śląskiego. Ostatniej doby zmarły 52 osoby. W ciągu doby wykonano ponad 25,1 tys. testów.

Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 41 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 1 438 914. Do tej pory w Polsce z powodu koronawirusa zmarło 33 407 osób. W ciągu doby wykonano ponad 25,1 tys. testów.

