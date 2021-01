Będą masowe kontrole firm, które wznowią działalność, pomimo obostrzeń związanych z koronawirusem. RZZK wydał rekomendacje służbom

GORĄCY TEMAT Dr Paweł Grzesiowski: Kiedy społeczeństwo widzi chaotyczne działania bez jasnego uzasadnienia, to traci zaufanie do władz

Tak naprawdę nikt decyzji tej władzy nie rozumie; nie wiadomo nawet czy sama władza rozumie, co robi. Słyszymy najrozmaitsze deklaracje, które dzień później są zmieniane. Jeden minister mówi to, drugi mówi co innego. Czyli wygląda to tak, jakby nie było nawet przepływu informacji między poszczególnymi ministerstwami – mówi dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego