Brexit. Smutne wieści dla studentów z państw Unii Europejskiej - koniec Erasmusa i ceny z kosmosu

Wcześniej dla studentów pochodzących z państw Unii Europejskiej warunki były takie same, jak dla Brytyjczyków, a tym samym koszy edukacji były nawet 3 razy niższe, niż dla studentów z innych państw. Wraz z wejściem w życie umowy, europejscy studenci będą traktowani na takich samych zasadach, jak studenci państw trzecich.

Wraz z nowym rokiem akademickim studenci ze Wspólnoty tracą dostęp do kredytów studenckich angielskiego rządu , a tym samym będą zmuszeni płacić wyższą stawkę na uczelniach. Są jednak wyjątki - osoby posiadające irlandziki paszport, Europejczycy mający status osoby osiedlonej lub w trakcie osiedlenia oraz członkowie ich rodzin (w ograniczonym zakresie).

Boris Johnson uznał decyzję o rezygnacji jako „ciężką.” Jak powiedział premier Wielkiej Brytanii, dzięki nowemu projektowi, który zostanie wprowadzony, brytyjscy studenci „będą mieli okazję mieć okazję nie tylko studiować na europejskich uniwersytetach, ale także na najlepszych uniwersytetach świata” .

Unijny negocjator umowy wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur UE wyraził rozczarowanie z powodu takiej decyzji. – Rząd brytyjski zadecydował, by nie przystępować do programu wymiany studenckiej Erasmus. Poziom ambicji, dotyczący swobodnego przepływu obywateli, nie jest na tym samym poziomie, co nasze historyczne więzi – przekazał.