Bliscy Jacka Jaworka zabierają głos: "Miał ciężki charakter" - mówi była partnerka

– Wrócił do kraju, jak sądzę był uciążliwy, nie miał się gdzie podziać. Nie jest powiedziane, że on tę zagranicę porzucił, miał zamiar tam wrócić, ale pandemia spowodowała to, że nie mógł wyjechać, ciągle na to czekał. Jego w Polsce nic nie trzymało - Onet przytacza wypowiedź kuzyna mężczyzny dla Polsat News.

– Mieszkałam z córką, która mu często przeszkadzała. Mój, wtedy jeszcze przyszły, zięć go uderzył za to, że nazwał moją córkę "szmatą". Jacek poszedł nawet z tym na policję, ale poprosiłam go, by wycofał sprawę. Jak byłam z nim, to nie pił alkoholu. To był normalny człowiek. Nie było nigdy żadnego tematu, żeby coś w nim pękło. Znamy się od dziecka — to z kolei wypowiedź byłej partnerki Jacka Jaworka dla "Super Expressu". Jednocześnie w rozmowie kobieta miała powiedzieć, że mężczyzna "miał ciężki charakter".