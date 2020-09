Białoruś: Uprowadzona Maria Kolesnikowa "odnalazła się". Trafiła do aresztu w białoruskiej stolicy w Mińsku.(Aktualizacja)

Odstawiono całą trójkę na granice z Ukrainą. Kolesnikowa nie chciała wyjeżdżać z kraju, dlatego porwała swój paszport. Jej bliskich wydalono na Ukrainę, ją zaś z powrotem przewieziono do Mińska i osadzono w areszcie śledczym, jak twierdzi jej rodzina.

Białoruś: Zamaskowani tajniacy atakowali demonstrantów. To reżim "rozmawia" z narodem

Uprowadzenie Kolesnikowej stanowiło część taktyki bezpieki, porywania i zmuszania opozycjonistów do wyjazdu z kraju. Tym razem się nie udało.

Jeden z litewskich ministrów Linas Linkevicius napisał na Twitterze, że Kolesnikowa padła ofiarą porwania w stylu byłego radzieckiego NKWD.

Opozycjoniści białoruscy obawiali się, że Kolesnikową mógł spotkać podobny los do Olgi Kowalkowej, która dwa tygodnie temu została aresztowanej w Mińsku, a następnie zmuszona do wyjazdu z Białorusi do Polski.