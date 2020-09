Protesty na Białorusi: Zamaskowani tajniacy atakowali i katowali demonstrantów. Tak Łukaszenko "rozmawia" z narodem [WIDEO]

Milicjanci zaatakowali demonstrantów w pobliżu pałacu prezydenckiego, strzelali gazem pieprzowym i używali pał. To już czwarty tydzień protestów, w tym czasie w aresztach przebywało ponad siedem tysięcy ludzi, zginęły co najmniej cztery osoby, a setki odniosły obrażenia.

Jedna z protestujących w Mińsku, Ludmiła, powiedziała BBC: Zdecydowanie nie jesteśmy gotowi, aby wrócić do życia, które prowadziliśmy przez wiele lat . W końcu czujemy, że jesteśmy ważni, ponieważ zbyt długo żyliśmy w apatii, a teraz mamy poczucie solidarności i tak naprawdę myślimy, że - cóż, osobiście to czuję - zmiany już się dokonują, więc to nie jest czas by się poddać .

Protesty odnotowano także w innych białoruskich miastach i miasteczkach, w tym w Grodnie, Mohylewie i Homlu.