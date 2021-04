Będą opóźnienia w dostawie szczepionek firmy Johnson & Johnson? „Bezpieczeństwo osób korzystających z naszych produktów to nasz priorytet"

„Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie osób korzystających z naszych produktów to dla nas priorytet” – podkreśliła amerykańska firma Johnson & Johnson w swoim wtorkowym komunikacie.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski przekazał portalowi onet.pl, że środowa dostawa do Polski pozostaje "bez zmian".

Już w środę do Polski miała dotrzeć pierwsza dostawa preparatu Johnson & Johnson. Wraz zapowiedzią opóźnień pojawia się pytanie o aktualność dostaw produktu do Polski.

W tym tygodniu ma być to 120 tysięcy dawek, jednak zgodnie z pierwotnym kalendarzem do końca kwietnia miało to być 300 tysięcy.