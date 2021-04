USA: Zalecenie wstrzymania szczepień preparatem firmy Johnson&Johnson z powodu wystąpienia zakrzepów

Amerykańskie urzędy, Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymać szczepienia przeciwko koronawirusowi jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. Powodem było wykrycie sześciu przypadków wystąpienia rzadkich zakrzepów krwi spośród 6,8 mln zaszczepionych osób.

Wspomniane agencje dodają, iż analizują przypadki wystąpienia zakrzepów po podaniu szczepionki. Pierwsze partie szczepionek firmy Johnson&Johnson trafiły niedawno do Europy. Wcześniej podobne przypadki zakrzepów zaobserwowano przy szczepionkach AstraZeneki i Sputnika V. Prawie siedem milionów ludzi w USA otrzymało do tej pory szczepionki Johnson & Johnson, a dziewięć milionów więcej dawek wysłano do poszczególnych stanów.

- Zalecamy przerwę w stosowaniu tej szczepionki z dużej ostrożności - oznajmili we wspólnym oświadczeniu dr Peter Marks, dyrektor Centrum Oceny i Badań Biologicznych Administracji Żywności i Leków oraz dr Anne Schuchat, zastępca dyrektora CDC.