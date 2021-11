Awantura w TVP. Dariusz Joński wyszedł ze studia

W porannym programie "Woronicza 17" na antenie TVP doszło do kłótni. Rozmowa dotyczyła tarczy antyinflacyjnej, którą kilka dni temu zaprezentował premier Morawiecki.

- Pan zagłusza to, co chcę powiedzieć, a dlatego pan zagłusza, bo pan nie jest dziennikarzem, pan jest funkcjonariuszem. Pan nie chce usłyszeć, co ja chcę powiedzieć - zwrócił się do prowadzącego program poseł Dariusz Joński. - Pan zagłusza specjalnie to, co mówi KO. Pan nie pokazał, jakie propozycje Donald Tusk przedstawił - dodawał polityk.

W odpowiedzi usłyszał od dziennikarza Miłosza Kłeczka, że "o ekonomii nie ma zielonego pojęcia". - Nie wiem, po co pan w ogóle przyjmuje zaproszenie do programu, skoro się pan nie potrafi zachować kulturalnie - dodał, twierdząc, że Joński mówi tylko o swoim "populistycznym, propagandowym programie partyjnym".