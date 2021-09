Architekt Irena Oborska: 17 września 1971 roku spektakularnie rozpoczęto odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie

Jest grudzień 1970 rok. Dzwoni telefon. W słuchawce głos naczelnego architekta Warszawy Stanisława Lasoty. Pamięta Pani ten moment?

Rzeczywiście, to był niespodziewany telefon. Pan architekt Lasota, który pełnił funkcję zastępcy Naczelnego Architekta Warszawy zapytał, jak wygląda dokumentacja dotycząca Zamku Królewskiego. Pracowałam wówczas w PKZ-etach (Pracownie Konserwacji Zabytków – red.), w pracowni architektonicznej profesora Jana Bogusławskiego.

Dopowiem, że profesor Bogusławski, po tym, jak w 1955 roku wygrał konkurs na odbudowę Zamku Królewskiego, zorganizował pracownię, która rozpoczęła prace badawcze i studia historyczne pod kątem odbudowy. Jak Pani trafiła do pracowni profesora Bogusławskiego?

Zacznę może od mojego pierwszego zetknięcia się z Zamkiem Królewskim, bo miało ono miejsce jeszcze w czasie studiów. To były lata 50. W ramach zajęć, wykładów z profesorem Zachwatowiczem o architekturze polskiej miałam opracować historię dotyczącą Zamku Królewskiego w Warszawie. Nigdy go nie widziałam. Przed wojną nie mieszkałam w Warszawie. W czasie okupacji byłam dziewczynką, ale nie na tyle dużą, żeby samodzielnie podróżować po mieście, więc na Stare Miasto też nigdy się nie wybrałam. Dopiero w czasie studiów zainteresowałam się Zamkiem. Materiałów na jego temat było bardzo niewiele. W latach 50. powstał manuskrypt opracowany między innymi przez profesorów Aleksandra Gieysztora, Stanisława Herbsta, Zachwatowicza; każdy z nich opisał jakiś fragment Zamku, oczywiście w zakresie swojej specjalności. Było to zbiorcze dzieło, które powstało w kilku egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy był w Zachęcie. Tam zebrałam odpowiednią ilość informacji i tak oto ten temat zaczął mnie interesować. W latach 1953-1954 został ogłoszony konkurs na zagospodarowanie Placu Zamkowego wraz z otoczeniem. W tamtych latach panował zwyczaj, że jeśli studenci chcieli dorobić do swoich niedużych możliwości finansowych to angażowali się do różnych pracowni architektonicznych, gdzie na przykład na potrzeby konkurów wymagane było zrobienie w krótkim czasie dużej liczby rysunków. I tak właśnie rozpoczęłam pracę w pracowni profesora Bogusławskiego. Jako że temat mnie wciągnął, rozmawiałam z profesorem Bogusławskim, że gdyby rozstrzygnięcie konkursu było pozytywne i praca profesora, przewidująca restytucję Zamku w „szacie” historycznej zostałaby nagrodzona, to byłabym bardzo rada, gdyby mnie wziął do mojego zespołu.