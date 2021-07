Antyszczepionkowcy aktywni są od dawna, pandemia wzmogła ich działalność, a fałszywe tezy padły na podatny grunt

Niedziela, kilka minut po godz. 13.00. Punkt szczepień w Grodzisku Mazowieckim. Kilkoro antyszczepionkowców próbuje wejść do budynku. Na ich drodze stają pracownicy punktu. Ostra wymiana zdań, szarpanina. Na miejscu pojawiają się funkcjonariusze straży miejskiej. Interweniuje policja. Zatrzymuje dwie osoby. Inni członkowie grupy blokują radiowóz. Atakują karetkę, która zostaje uszkodzona.

„Odjechaliśmy bez powietrza w kole, z niesprawnymi drzwiami bocznymi oraz oplutymi szybami” - napiszą potem w mediach społecznościowych ratownicy.

Jeden ze świadków nagrywa zdarzenie. Na filmie widać osoby w kamizelkach z logiem organizacji „Polskie Żółte Kamizelki”.

- Zbieramy materiały dotyczące tego zdarzenia, będą kierowane wnioski o ukaranie do sądu wobec tych osób, które dokonały wykroczeń, a osoby zatrzymane usłyszą zarzuty. (...) Nigdy do takich sytuacji nie dochodziło w Grodzisku Mazowieckim. Jest to pierwsze takie zdarzenie i na dodatek bardzo agresywne - mówi aspirant sztabowy Katarzyna Zych, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim.