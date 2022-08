Andrzej Kacorzyk: Fascynacje zbrodniczymi systemami biorą się przede wszystkim z ignorancji

Kilka dni przed rocznicą wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau w mediach pojawia się informacja o grupie młodych ludzi świętujących urodziny Adolfa Hitlera. Jaka była Pana pierwsza reakcja?

Że to jest niemożliwe. Że to jest przekraczające stan mojej wyobraźni. Rodzaj uczuć związanych z oburzeniem, z brakiem akceptacji, z wielkim sprzeciwem. Wydaje się, że to jest tak, jakby ktoś urządzał zabawę karnawałową na cmentarzu. To jest coś potwornego i na to zgody być nie może. Zrodził się we mnie bunt.

Dostaje Pan listy od rodzin byłych więźniów obozu oburzonych zachowaniem polskich neonazistów?

Nie, aczkolwiek słyszę bardzo często zwłaszcza w okresie obchodów wyzwolenia. Pragnę przypomnieć wystąpienie Haliny Birenbaum (polsko-izraelska pisarka ocalona z Holocaustu – red), która podczas obchodów 70. rocznicy dramatycznie wołała, że nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania i że trzeba reagować. Że ta reakcja to z jednej strony zdecydowana interwencja organów odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa, a z drugiej strony długofalowa związana z edukacją, z tym aby przekazywać ludziom prawdę o zbrodniach niemieckich nazistów.