Amerykanie dopuścili stosowanie szczepionki Pfizera przeciwko koronawirusowi u dzieci od 12. roku życia

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na szczepienia przeciwko koronawirusowi osób od 12 roku życia. Do tej pory było to możliwe w przypadku osób od 16 lat. Chodzi o konkretną szczepionkę firmy Pfizer/BioNTech.

"Dzisiaj FDA rozszerzyła stosowanie szczepionki chroniącej przed COVID-19 firmy PfizerBioNTech na nastolatków w wieku 12-15 lat" – napisała na Twitterze Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA).