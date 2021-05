Konferencja Michała Dworczyka. Krótszy okres między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Zmiany także dla ozdrowieńców

Ta zmiana także zostanie wprowadzona od 17 maja. - Możemy sobie na to dzisiaj na to pozwolić – dodał.

- Do tej pory było to około 90 dni od otrzymania pozytywnego testu. Teraz szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania dodatniego wyniku testu – przekazał polityk.

- W tym tygodniu dostarczymy do punktów szczepień nieco ponad 2 mln dawek – przekazał Dworczyk.

Zaznaczył, że w każdym tygodniu zwiększa się o około 200 tysięcy realizacja szczepień. - To jest związane z jednej strony tym, że punktów szczepień jest co raz więcej, ale z drugiej strony ze zwiększaniem dostaw szczepionek do Polski – zaznaczył.

Kampania profrekwencyjna

Szef KPRM przekazał, że „od wczoraj wszyscy pełnoletni Polacy maja wystawieni e-skierowania.” - Jest ponad 31 milionów osób. Z tego ponad 11 milionów 600 tysięcy to liczba osób, które znajdują się w systemie. Oznacza to, ze przyjęli pierwszą dawkę lub na nią czekają - zaznaczył.

Dworczyk przywołał też badania, z których wynika, że odsetek osób, które chcą się zaszczepić to 60-70 procent - Rzeczywistość oczywiście weryfikuje tego rodzaju deklaracje i dlatego przed nami wszystkimi stoi największe wyzwania jakim jest przekonanie wszystkich do szczepień, bo to jest jedyna droga, żeby skończyć z pandemią, powrócić do normalności - podkreślił.