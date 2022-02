Ambasador Ukrainy Andrij Deszczycia: Dla nas najważniejsza jest zjednoczona koalicja państw zachodnich popierających Ukrainę

Jak ocenia pan wizytę premiera Mateusza Morawieckiego w Kijowie?

Po pierwsze, jest to bardzo ważna wizyta, ponieważ doszło do niej w czasie poważnej eskalacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Każda tego rodzaju wizyta i wsparcie polityczne są dla Ukrainy istotne. Po drugie, do tej wizyty doszło po kilku latach przygotowań na szczeblu rządowym, w rzeczywistości jest to przecież pierwsza wizyta premiera Morawieckiego na Ukrainie od czasu objęcia przez niego urzędu. Po trzecie, bardzo się cieszę, że dialog pomiędzy premierami Ukrainy i Polski rozwija się. Wcześniej doszło do spotkania premierów w Karpaczu, we wrześniu 2021 roku, są też dobre kontakty telefoniczne. Po wtorkowych rozmowach, do jakich doszło w Kijowie, mamy już zapowiedź kolejnych spotkań, chociażby spotkanie premierów w ramach Trójkąta Lubelskiego, jakie ma się odbyć w Warszawie w połowie marca. I po czwarte w końcu, podczas wtorkowej wizyty premiera Morawieckiego doszło do zapowiedzi, która już dzisiaj się realizuje, a dotyczy pomocy wojskowo-technicznej dla Ukrainy i wspólnych projektów ukraińsko-polskich, które są skierowane w celu zacieśniania relacji gospodarczych i handlowych.