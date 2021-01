Amanda Gorman błysnęła na inauguracji Joe Bidena. 22-letnią poetkę od razu pokochała cała Ameryka [WIDEO]

Jest najmłodszą poetką, która wystąpiła na takiej uroczystości. Swoją oryginalną kompozycję „The Hill We Climb” prezentowała przed prezydentem elektem Bidenem, wiceprezydentem elektem Kamalą Harris i całym narodem.

W jednej chwili poznała ją Ameryka i od razu pokochała. 22-letnia Amanda Gorman jest dziś na ustach świata. A to za sprawą wiersza, który napisała na uroczystość zaprzysiężenia Joe Bidena. Teraz sama przeszła do historii.

Wyjaśniła, że zaczynając pisać wiersz ​​zapoznała się z przemówieniami Abrahama Lincolna i dr Martina Luthera Kinga Jr. Ale to pamiętne zamieszki na Kapitolu miały ostateczny wpływ na jego kształt.

To niesamowite… Zwłaszcza w moim wieku. Nikt tak naprawdę nie może powiedzieć: W wieku 22 lat jestem poetą na takiej imprezie – mówiła przed występem współgospodarzowi programu „ CBS This Morning ”Anthony'emu Masonowi.

W tamtą środę 6 stycznia, gdy tłum szturmował Kapitol, jej wiersz naprawdę ożył. Gorman mówi, że zamieszki zmieniły jego treść i przesłanie. Chciałam, żeby to było przesłanie nadziei i jedności. I ta środa podkreśliła, jak bardzo to było potrzebne, dodaje.

Pisała kilka linijek dziennie i kończyła utwór późną nocą 6 stycznia. Było to niezwykłe dla niej zadanie, najmłodszego z poetów, który czytał podczas prezydenckiej inauguracji, odkąd Kennedy zaprosił Roberta Frosta w 1961 roku, wraz z innymi poprzednikami, w tym Mayą Angelou i Elizabeth Alexander.

22-latka z Los Angeles, która dorastała z wadą wymowy, ( miała problemy z wymówieniem litery „r”) została zaproszona pod koniec grudnia o wyrecytowanie swojego wiersza. W utworze wezwała do jedności i siły, zwłaszcza po zamieszkach, mówiąc: Choć demokrację można okresowo opóźniać, nigdy nie można jej trwale pokonać. Więc zostawmy za sobą kraj lepszy niż ten, z którym zostaliśmy - recytowała, wzywając Amerykanów do wybrania pokoju.

W wieku 16 lat została Młodzieżowym Laureatem Poetów w Los Angeles. Trzy lata później została pierwszą Narodową Laureatką Poetów Młodzieżowych, studiując socjologię na Uniwersytecie Harvarda. W 2015 roku wydała swoją pierwszą książkę: „Ten, dla kogo jedzenie nie jest wystarczające” i planuje wydać jeszcze w tym roku kolejną książkę.

Miałem wadę wymowy. Więc nie mogłam użyć swojego głosu, wtedy napisał swój głos. To naprawdę był dar niebios i koło ratunkowe dla mnie - powiedziała CBS.

I tak dotarłem do tego momentu w moim życiu w liceum, kiedy powiedziałam: wiesz co? Pisanie wierszy mi nie wystarcza, trzeba recytować je tak, jak ja. To był moment, w którym udało mi się pokonać moją wadę wymowy - dodała.