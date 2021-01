Joe Biden zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda pogratulował nowemu prezydentowi [RELACJA NA ŻYWO]

"To był dla mnie zaszczyt służyć jako Ambasador USA w Polsce. Wyjeżdżam z ciężkim sercem, ale ta niespodzianka wywołała mój uśmiech. Bix Aliu, Charge d’Affaires w ambasadzie, będzie teraz reprezentował USA w Polsce. Dziękuję i do zobaczenia!" - napisała Georgette Mosbacher, która dziś opuściła stanowisko ambasadora.

"Do Joe Bidena i Kamali Harris. Najlepsze życzenia w tym najważniejszym dniu dla narodu amerykańskiego! Jesteśmy razem. Będziemy silniejsi, aby sprostać wyzwaniom naszych czasów. Silniejsi, by budować naszą przyszłość. Silniejsi, aby chronić naszą planetę. Witamy ponownie w porozumieniu paryskim!" - napisał prezydent Francji Emmanuel Macron.

"Nie ma czasu do stracenia, jeśli chodzi o rozwiązywanie kryzysów, przed którymi stoimy. Dlatego dzisiaj wybieram się do Gabinetu Owalnego, by od razu przystąpić do odważnych działań i natychmiastowej pomocy rodzinom amerykańskim" - napisał prezydent Joe Biden.

Jennifer Lopez wykona utwór "This Land is Your Land".

"To dzień Ameryki. To dzień demokracji. To dzień nadziei. Dziś świętujemy zwycięstwo nie kandydata, ale demokracji. Ludzie zostali wysłuchani. Demokracja jest skarbem, jest delikatna, ale przetrwała" - powiedział Biden.

"Dziękuję prezydentom, którzy dziś się tu pojawili. Dziękuję im z całego serca. Dziękuję prezydentowi Carterowi, z którym rozmawiałem. Jesteśmy dobrymi ludźmi, jesteśmy wspaniałym narodem. Osiągnęliśmy tak wiele, ale wciąż mamy wiele do osiągnięcia, do odbudowania, do uleczenia i do zbudowania" - mówił prezydent.

"Ostatnie miesiące pokazały nam, że jest prawda i są kłamstwa. Kłamstwa wypowiadane po to, by zdobyć władzę. Prawda jest podstawą Stanów Zjednoczonych. Będziemy bronić prawdy i walczyć o prawdę" - mówił.

"By stawić czoła wyzwaniom, które przed nami stoją, będziemy potrzebowali jedności. Musimy być razem. Razem przejdziemy przez pandemię, przezwyciężymy wszystkie problemy, nie tylko dzisiejsze, lecz także jutrzejsze. My, jako rządzący, będziemy przykładem dla wszystkich" - powiedział Biden.

"Moim pierwszym aktem jako prezydenta, jest prośba do was o dołączenie do modlitwy za tych, którzy stracili życie za nasz kraj. Zmówmy cichą modlitwę dla tych, którzy walczyli i zginęli za naszą ojczyznę oraz tych, którzy zginęli z powodu pandemii" - zaapelował Biden.

Ceremonia inauguracji rozpocznie się ok. godz. 17:15 czasu polskiego. Zaprzysiężenie Joe Bidena będzie miało miejsce ok. godz. 18:00.

Rzecznik Białego Domu potwierdził, że prezydent Donald Trump zostawił na biurku w Gabinecie Owalnym list do swojego następcy. Jest to tradycja, trwająca w USA od 1989 roku.

Amerykańscy dziennikarze podkreślają, że Joe Biden i Kamala Harris wystąpią podczas inauguracji w kreacjach przygotowanych przez amerykańskich projektantów. "To powrót do tradycji, ponieważ np. Melania Trump na oficjalnym portrecie wystąpiła w kreacji zagranicznego projektanta" - podaje CNN.

•15:31 Na Kapitolu pojawiają się kolejni goście, którzy wezmą udział w ceremonii inauguracyjnej Joe Bidena. Swój udział w zaprzysiężeniu zapowiedzieli m.in. byli prezydenci USA: Bill Clinton, George W. Bush i Barack Obama.

•15:27 Kulisy pożegnania Donalda Trumpa w Joint Base Andrews opisaliśmy szczegółowo W TYM MIEJSCU.

•15:23 Zgodnie z oficjalnym harmonogramem ceremonii zaprzysiężenia Joe Bidena, przyszły prezydent oraz wiceprezydent Kamala Harris pojawią się na Kapitolu o godz. 16:30 polskiego czasu.

•15:21 Pożegnanie Joe Bidena w jego rodzinnym Delaware było bardzo emocjonalne. Po przybyciu do stolicy USA prezydent elekt uczcił pamięć 400 tysięcy ofiar pandemii koronawirusa.

•15:10 Joe Biden złoży prezydencką przysięgę, trzymając dłoń na Biblii, która była w jego rodzinie od 127 lat.

•15:04 Joe Biden bierze w tej chwili udział w nabożeństwie w katedrze św. Mateusza Apostoła w Waszyngtonie. Amerykańskie media przypominają, że Biden będzie drugim prezydentem w historii, który jest katolikiem.

•15:00 Samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie wystartował z Joint Base Andrews dokładnie o godz. 15:00. W momencie, gdy koła samolotu odrywały się od płyty lotniska, rozbrzmiewały ostatnie słowa piosenki "My Way" w wykonaniu Franka Sinatry, którą puszczono z głośników:

"Yes, it was my way".