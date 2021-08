Afganistan: talibowie zdobywają kolejne miasta. Kabul wspierają już tylko amerykańskie bombowce B-52 i C-130

Legendarne bombowce B-52 prowadzą nowe ataki amerykańskich sił powietrznych, aby powstrzymać ofensywę talibów w Afgani-stanie

31 sierpnia Stany Zjednoczone ostatecznie zakończą wycofywanie swoich wojsk z Afganistanu po n 20-letniej obecności w regionie, poinformował 8 lipca prezydent Joe Biden. Talibowie nie czekając na ten moment, ruszyli do ataku na pozycje sił rządowych. Wiedzą, że 90 procent amerykańskich żołnierzy wróciło do domów. Kabul staje się bezradny wobec ofensywy talibów, którzy zajmują jedno miasto po drugim. Najważniejsze pytanie, to kiedy padnie Kabul i czy talibowie zaprowadzą znów swoje rządy w tym kraju.

W tej dramatycznej dla rządzących Afganistanem sytuacji Amerykanie wysyłały do akcji bombowce B-52 oraz AC-130. Te ostatnie są uzbrojoną wersją samolotu Lockheed C-130 Hercules produkowaną w kooperacji przez Lockheeda i Boeinga.

Samoloty te posiadają uzbrojenie strzeleckie i artyleryjskie tylko na jednej, lewej burcie i są przystosowane do atakowania tylko celów naziemnych.. Samoloty szturmowe Lockheed AC-130 Spectre, nazywane są najbardziej śmiercionośną maszyną bojową na świecie.