Europa w obliczu nowego kryzysu imigracyjnego. Uchodźcy dotrą do Polski? Wojciech Szczęsny

Nowa fala imigrantów chcących dotrzeć do Europy to efekt decyzji Joe Bidena o wycofaniu wojsk Stanów Zjednoczonych z Afganistanu po niemal dwóch dekadach pobytu w regionie. Tysiące osób uciekają przed ofensywą Talibów, których nie powstrzymują już siły NATO. Dodatkowy problem to Aleksandr Łukaszenka, który ma przepuszczać wszystkich uchodźców - nie tylko Afgańczyków - przez granicę z Litwą.