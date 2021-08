Afganistan. Talibowie są już blisko stolicy kraju Kabulu. Amerykanie w pośpiechu ewakuują pracowników. Nie ma już ratunku dla tego kraju?

"Urzędnicy administracji Joe Bidena wezwali upadające siły bezpieczeństwa Afganistanu do zademonstrowania „przywództwa” i „woli” obrony stolicy, Kabulu, podkreślając, że USA nie mają zamiaru ratować ich, gdy talibska burza rozprzestrzeniła się w całym kraju" - pisze New York Times. To świadczy o powadze sytuacji a także o porażce planu wprowadzenia swego rodzaju demokracji w tym kraju.