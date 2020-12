45 lat Warszawa Centralna! Najpopularniejszy dworzec w Polsce obchodził swoje urodziny. Jak wyglądała budowa i stan obecny? Dużo zdjęć!

Rondo w Kołbieli nie zniknęło. Ale trochę łatwiej podróżować do Warszawy

Drogowcy nie otworzyli drugiej jezdni na obwodnicy Kołbieli. Spółka Strabag budująca trasę obiecywała to zrobić do końca tego ubiegłego tygodnia. Ale i tak jest trochę łatwiej podróżować do stolicy. Na odcinku od obwodnicy Kołbieli do lotniska w Góraszce otworzono drugą jezdnię. Ale jadący w kierunku Lublina mają na niej do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.