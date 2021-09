200 odcinków „Magazynu Śledczego Anity Gargas”. „Postanowiliśmy, że będziemy przyglądać się patologiom”

Redaktor Anita Gargas pytana przez polskatimes.pl o to, jakie były założenia programu, powiedziała, że od początku istnienia „Magazynu śledczego Anity Gargas” przyświecał mu cel przyglądania się patologiom na różnych szczeblach władzy. – A zwłaszcza niegospodarności i nadużyciom dotyczących pieniędzy publicznych – czyli pieniędzy nas wszystkich. Zajmowaliśmy się nie tylko wielkimi aferami, które związane są olbrzymimi środkami – na przykład tymi przy budowie autostrad, ale także aferami lokalnymi, gdzie zdefraudowane środki były mniejsze, jednak bardzo istotne dla mieszkańców. Pod lupę wzięliśmy te miasta, które z racji panujących w nich układów nazywane są „miastami prywatnymi” – jak chociażby Inowrocław z Ryszardem Brejzą czy Sopot z Jackiem Karnowskim – dodała.

– Zespół „Magazynu” interesują również śledztwa historyczne. W czasie ich trwania nierzadko udało nam się dotrzeć do nieznanych faktów sprzed kilkudziesięciu lat. Tu wymieniłabym wydania poświęcone reparacjom zarówno od Niemiec, jak i od Rosji, współpracy Lecha Wałęsy z bezpieką, działalności małżeństwa agentów Jolanty i Andrzeja Gontarczyków, czy wreszcie finansowaniu polskich liberałów. Do śledztw historycznych przywiązujemy szczególną wagę, ponieważ odchodzą ostatni świadkowie wydarzeń, które chciano ukryć przed społeczeństwem, a miały one istotny wpływ na losy Polski i Polaków – powiedziała Anita Gargas.