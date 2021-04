10 pomysłów na wycieczkę rowerową w okolicy Warszawy. Poznaj atrakcje turystyczne Mazowsza

Atrakcje turystyczne Mazowsza regularnie są celem wycieczek rowerowych, zwłaszcza w sezonie letnim. Okoliczne zabytki, puszcze i parki doceniają zarówno osoby, które pokonują mniejsze dystanse, jak i zaprawieni rowerzyści. Zobacz, gdzie warto wybrać się na weekend w woj. mazowieckim.

Atrakcje turystyczne woj. mazowieckiego są silnie zróżnicowane. Miłośnicy jazdy po pagórkowatych terenach mogą mieć problem z robieniem większych przewyższeń, ale za to wiele zabytków i lasów znajduje się w promieniu 50 km od Warszawy. Z tej przyczyny warszawiacy, którzy zastanawiają się, gdzie pojechać się na weekend, nie mogą narzekać na nudę. Zaczynają wycieczkę w stolicy, można zwiedzać zamki, puszcze i pałace. Wybraliśmy kilka atrakcji turystycznych, które cieszą się szczególną popularnością wśród warszawiaków. Kampinowski Park Narodowy Żadna stolica Europy nie graniczy z parkiem narodowym. Wyjątek stanowi Warszawa, na której skraju leży Kampinos. Kampinowski Park Narodowy jest atrakcją turystyczną i celem w samym sobie dla każdego rowerzysty stolicy. Mieszkańcy Warszawy i okolicznych miejscowości łącznie mają do swojej dyspozycji 144,5 km szklaków rowerowych poprowadzonych po parku. Zadając sobie pytanie, “gzie na weekend zabrać znajomych”, można nawet rozważyć dwudniową wycieczkę po Kampinosie. Na cyklistów czekają punkty biwakowe oraz inne atrakcje.

Zamek w Czersku Czersk często staje się celem wycieczek rowerowych z Warszawy ze względu na stosunkowo niewielką odległość od stolicy oraz dobry dojazd rowerem. Trasa do zabytku w przeważającej części wiedzie oznakowanymi drogami asfaltowymi. Co więcej, szlak wiodący z Warszawy do Czerska jest dobrze oznakowany.

Po drodze do dawnej siedziby książąt mazowieckich można przeprawić się promem w Gassach lub odpocząć w dedykowanej rowerzystom kawiarni w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie warto brać ze sobą prowiantu, ponieważ na zamkowym dziedzińcu są serwowane pyszne, tradycyjne trunki i potrawy. Mogą one skłonić do powrotu przyjezdnych, którzy nie są pewni, gdzie spędzić weekend. Rezerwat „Na torfach” Wśród atrakcji turystycznych odwiedzanych na rowerach nie sposób pominąć bagnistych rezerwatów przyrody. Jednym z nich są tzw. Torfy. To urokliwe miejsce nie cieszy się tak dużą popularnością jak Czersk czy Kampinos, ale za to zachwyca otoczeniem dziewiczej przyrody.

Rezerwat „Na torfach” przecinają trzy szlaki rowerowe: Otwocki Szlak Okrężny (35,9 km), szlak przez Lasy Celestynowsko-Otwockie (9,3 km) oraz szlak startujący w Świdrach Wielkich, a kończący się przy ZTM w Białej Górze (17 km). Mniej wytrawni rowerzyści mogą dojechać z Warszawy do Otwocka lub Świdra koleją, aby następnie kontynuować wycieczkę na dwóch kółkach.

Osoby, które stronią od atrakcji turystycznych, może także zainteresowań usytuowany niedaleko Otwocka Karczew z malowniczym jeziorkiem Moczydło i wyspą. Być może przypadną im do gustu Lasy Otwockie i obfitująca w iglaki Puszcza Biała, gdzie warto zaszyć się na weekend. Rezerwat „Wąwóz Szaniawskiego” Fani dłuższych dystansów mogą obrać sobie za cel „Wąwóz Szaniawskiego”, który znajduje się nieopodal Jeziora Zegrzyńskiego, w powiecie legionowskim. Jadąc z Warszawy, będziemy mieli do przejechania ok. 76 km w obie strony. Wówczas trzeba kierować się na Legionowo. Po przejechaniu mostu w Zegrzu należy obrać kierunek na Jadwisin. Wycieczkę można również rozpocząć w Pułtusku lub Serocku. Usytuowany na terenie gminy Serock wąwóz przecina żółty Szlak Serocki (35 km). Zalew Zegrzyński Flagową wręcz atrakcją turystyczną dla mieszkańców Warszawy i okolic stało się Jezioro Zegrzyńskie, które tak naprawdę jest zalewem. Zwolennicy opalania odpoczywają w weekend na dzikiej plaży w Nieporęcie lub w Wieliszewie, skąd można udać się wzdłuż Narwi do zapory w Dębem.

Miejsce jest dobrze skomunikowane z Warszawą - rozpoczynając wycieczkę na Bulwarach Wiślanych, jadąc wzdłuż Szlaku Natura 2000, powinniśmy kierować się w stronę Żerania. Na miejsce dojedziemy szutrową drogą wzdłuż Kanału Żerańskiego (17 km). Łącznie w obie strony do przejechania będzie ok. 54 km. Przy okazji warto pamiętać, że do głównych atrakcji turystycznych Jeziora Zegrzyńskiego należą, kajaki, windsurfing i kitesurfing. Z tego powodu rozważyć jedno lub dwudniowy wyjazd na weekend w rejon zalewu.

Las Kabacki Pierwszą linię metra w Warszawie spinają dwa lasy: Kampinos na północy i Las Kabacki na południu. Na terenie Lasu Kabackiego znajduje się 13 pomników przyrody, m.in. m.in. świerk o obwodzie 160 cm i dąb czerwony o obwodzie 145 cm. Szukając bliskości natury, można obrać za cel: dwie ścieżki przyrodnicze, ścieżkę zdrowia, miejsca rekreacyjne przystosowane do palenia ognisk oraz jedyny tutejszy zabytek - starą leśniczówkę. Pomijając atrakcje turystyczne, las przecinają liczne szlaki rowerowe, co czyni to miejsce częstym punktem wypraw na dwóch kółkach.

Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie Dobrym punktem wypadowym na weekend może stać się Gołotczyzna, do której dojedziemy Kolejami Mazowieckimi. Na miejscu na zwiedzających czeka ekspozycja poświęcona Aleksandrze z Sędzimirów Bąkowskiej (1851–1926 r.) oraz wystawa malarstwa i rzeźb Józefa Piwowara. Ta niezwykła para żyła w wieloletnim związku mimo dużej różnicy wieku. Ponadto Aleksandra Bąkowska ufundowała pierwszą szkołę rolnicza na Mazowszu.

Z Gołotczyzny dojedziemy na rowerze do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz do wpisanych do rejestru zabytków ruin Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Muzeum Romantyzmu jest o tyle ciekawe, że mieści się w oryginalnym, neogotyckim Zameczku. Niestety zabytek został zniszczony podczas II wojny światowej, a podczas jego odbudowy pominięto niektóre istotne detale z II połowie XIX wieku.

Lasy Chotomowskie Osoby, którym nie zależy na atrakcjach turystycznych czy zabytkach, ale za to lubią jeździć w terenie, powinny odwiedzić Lasy Chotomowskie. Można dojechać do nich na wiele sposobów, np.z Młocin, jadąc wzdłuż Wisły lub brzegiem Kanału Żerańskiego. Jeżeli pozostanie trochę czasu w zapasie, warto obrać kierunek na: Zegrze, Dębe, a także plaże w Chotomowie, Wieliszewie, Łomnie lub Janówku. Na trasie znajduje się również Jabłonna. Pałac w Jabłonnie Jabłonna stała się atrakcją turystyczną ze względu na XVIII-wieczny pałac, który znajduje się w rejestrze zabytków oraz położenie nieopodal Wisły i szlaków rowerowych. Zwiedzanie budynku nie powinno przysporzyć większych problemów, ponieważ są w nim regularnie organizowane śluby. Rowerzyści mogą odpocząć na kawie, w pałacowej restauracji.

Twierdza Modlin Liczne forty rozsypane po Mazowszu regularnie przyciągają rowerzystów z Warszawy i okolic. Przed wyjazdem na weekend warto sprawdzić, w jakich godzinach są czynne. W niektórych przypadkach konieczne jest umówienie się na zwiedzanie przez telefon, inne forty są prywatne lub stoją w ruinie, natomiast zlokalizowane w Modlinie Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin obejrzymy bez zapowiedzi. Na tę niebanalną, chociaż zaniedbaną atrakcję turystyczną warto poświęcić kilka godzin. Rowery można zostawić na stojakach.

Więcej atrakcji turystycznych dla rowerzystów można znaleźć w aplikacji mobilnej Szlaki turystyczne Mazowsza, która powstała na zamówienie PTTK oraz Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej. Aplikacja pozwala m.in. na: przeglądanie list szlaków PTTK z podziałem na szlaki rowerowe, piesze, edukacyjne i w budowie

zapoznanie się z listą atrakcji turystycznych Mazowsza

planowanie tras

zaznaczanie swoich miejsc na mapie

nagrywanie tras

sprawdzanie pogody

zgłaszanie błędów na mapach do poprawy Szlaki turystyczne Mazowsza są bezpłatne. Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS. Jej główną zaletą są mapy ze szlakami rowerowymi, które można pobrać i otworzyć w trybie offline. Korzystając z tego narzędzia, łatwiej będzie nam znaleźć interesujące zabytki i miejsca kultury do zwiedzenia w weekend.

