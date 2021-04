10 najlepszych atrakcji województwa mazowieckiego

Mazowsze to województwo, które obfituje w liczne atrakcje. Nawet, jeżeli spędzamy długi weekend majowy w mieście, możemy zorganizować jednodniowe wycieczki dla całej rodziny. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów od stolicy znajdziemy skandeny, muzea, elementy architektury drewnianej czy parki krajobrazowe. Można je zwiedzać zarówno na rowerze, jak i autem.

Mieszkańcy północnej części Warszawy mają niedaleko do Kampinowskiego Parku Narodowego z licznymi ścieżkami przyrodniczymi i rezerwatem „Na torfach”, do Twierdzy Modlin czy nad Zalew Zegrzyński, zaś mieszkańcy południowych obrzeży mogą udać się na rowerze do Czerska. Przedstawiamy walory turystyczne Mazowsza.