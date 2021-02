Życzenia walentynkowe. Romantyczne i śmieszne wierszyki i życzenia na walentynki 2021

Kocham Cię. Twoje oczy.

Kocham uśmiech Twój uroczy.

Kocham serce Twe najmilsze,

które memu jest najbliższe.

Że ja cię kocham, niech każdy wie,

bo warto kochać, prawda czy nie?

Bo bez kochania trudno jest żyć,

bo miłość była i musi być

***

Jak wyrazić to, co czuję?

W myślach pustka, w sercu ogień

Wiem, że Ciebie potrzebuję,

by lepszy był każdy życia dzień.

***

Choć się boję odrobinkę,

ślę do Ciebie Walentynkę

bo nadzieję cichą mam,

że Ci troszkę szczęścia dam.

W kawiarence przy deserze,

na kolacji, na spacerze,

o północy i w południe,

będzie nam ze sobą cudnie!