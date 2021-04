Życzenia na Wielkanoc 2021: SMS, religijne, śmieszne, poważne. Krótkie wierszyki i rymowanki. Najpiękniejsze życzenia wielkanocne

Szczere życzenia, radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego oraz mokrego Dyngusa przesyła…

***

Zajączka bogatego,

mazurka cudownego,

pisanek kolorowych,

świąt wesołych i zdrowych.

***

Staropolskim obyczajem dużo szynki życzę z jajem,

miodu pełne baryłeczki oraz trochę gorzałeczki.

No, a w lany poniedziałek - na kark wody pełen dzbanek.

***

Oby zdrówko dopisało,

by jajeczko smakowało,

by babeczka nie tuczyła,

atmosfera miła była,

by króliczek uśmiechnięty

przyniósł radość w ten dzień święty!

***

Moc prezentów od zajączka

co koszyczek trzyma w rączkach

Wielu wrażeń, mokrej głowy

w poniedziałek dyngusowy.

Życzę jaja święconego

i wszystkiego najlepszego!

***

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek

Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,

Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.

Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,

Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!