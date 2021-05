Życzenia na Dzień Matki 2021. Najpiękniejsze, rymowane życzenia na Dzień Mamy. Wierszyki na Dzień Matki

Życzenia na Dzień Matki 2021. 26 maja wszystkie mamy mają swoje święto. Tego dnia wszystkie dzieci składają swoim mamom życzenia i dają wyraz swojej miłości i pamięci. Jeśli nie macie pomysłu jakie życzenia wysłać mamie, możemy skorzystać z naszych podpowiedzi. Poniżej znajdziecie wiele gotowych życzeń na Dzień Matki. Wśród nich znajdą się życzenia rymowane i zabawne, ale także te poważne i wzruszające.

DZIEŃ MATKI Dzień Matki w różnych krajach obchodzi się w różne dni na przestrzeni całego tak naprawdę roku. W Polsce święto to obchodzimy 26 maja. Tego dnia wszystkie dzieci odwiedzają swoje mamy, wręczają im kwiaty i prezenty oraz składają życzenia. Oczywiście o mamach należy pamiętać każdego dnia i przez cały rok przypominać im, jak są dla nas ważne i jak bardzo je kochamy. Na co dzień, w natłoku obowiązków i innych zajęć, może to być jednak nieco utrudnione. Dlatego ważne jest, żeby pamiętać i celebrować Dzień Matki. Warto tego dnia odwiedzić swoją mamę i spędzić z nią trochę czasu.

W obecnych czasach może to być jednak czasami ciężkie. Nie dość, że cały czas mamy pandemię koronawirusa, to obecnie wiele osób mieszka w innych miastach i krajach niż rodzice. Dlatego złożenie życzeń na Dzień Matkina żywo może być trudne. W takiej sytuacji warto wysłać choćby SMS-a, maila czy wiadomość na komunikatorze. Poniżej znajdziecie propozycje życzeń na Dzień Matki. Wśród nich znajdziecie zabawne wierszyki oraz bardziej poważne i wzruszające życzenia, które spodobają się każdej mamie.

Życzę Ci pięknych, cudownych dni,

cudownych pragnień, cudownych chwil,

Gwiazd w Twoich rękach,

I perełek w snach… *** Z okazji Twojego dnia Mamo.

Za wczoraj i dziś,

Zawsze tak samo,

I z każdym z niego płynącym życzeniem

Zdrowia, sił i codziennej radości

Wraz ze słowami największej wdzięczności.

Za wszystkie dla mnie trudy i starania

Składam dzisiaj podziękowania. *** Dziękuję Ci Mamo,

Ża to, że rozumiesz mnie bez słów,

Że zawsze mnie wysłuchasz i doradzisz,

Że mogę na Ciebie liczyć o każdej porze dnia i nocy.

Doceniam to co dla mnie zrobiłaś i ile poświęciłaś.

Dziękuję Ci, za to, że jesteś. *** Radosne nowiny szybko się rozchodzą.

Właśnie się dowiedziałem, że Twoje maleństwo jest już na świecie.

Bardzo serdecznie Ci gratuluję i cieszę się Twoim szczęściem! *** Gratulujemy narodzin dziecka i życzymy,

aby to uczucie kiedy pierwszy raz trzymałaś je w ramionach

Pozostało w Tobie na zawsze i pomagało być wspaniała mamą! *** Droga Mamo!

Dziękuję za każdy spędzony

wspólnie z Tobą dzień,

za pokazywanie mi świata,

za uczenie bycia odważnym,

wolnym i otwartym na innych.

Kocham Cię za wszystko

i na zawsze!

Szczęścia, zdrowia, pomyślności,

samych w życiu chwil radości,

żadnych smutków, trudów, łez,

niech się spełni to, co chcesz!

Kochana Mamo żyj STO lat! *** W kalendarzu Święto Matki

z życzeniami śpieszą dziatki.

Ja Ci mamo dziś w podzięce

za Twe trudy daję serce

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty. *** Z okazji Twego święta, Mamo

życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości

wraz ze słowami największej wdzięczności.

Za wszystkie dla mnie trudy i starania

składam Ci dzisiaj podziękowania. *** Mam dla Ciebie bukiet życzeń,

Moja Mamo ukochana,

Niech Twa buzia będzie zawsze

Tylko roześmiana,

Niech Ci szczęście oraz zdrowie

Nieustannie dopisują

nich się Twoje marzenia

w każdym dniu realizują. *** Przyjmij Mamusiu proszę życzenia

Niech Ci się spełnią Twoje marzenia

Bądź zawsze pełna do mnie miłości

Niech nie zabraknie Ci cierpliwości

Niech Cię nie złoszczą moje wybryki

Niech Cię nie drażnią moje okrzyki

Niech buzia Ci się uśmiecha

Gdy postęp robi Twoja Pociecha. *** Czy to dzidziuś czy przedszkolak

Nastolatek czy małolat

Każdy dzisiaj bez wyjątku

Chce dla Mamy być w porządku

I ja dzisiaj bardzo chcę

Żebyś uśmiechnęła się

Droga Mamo dziś Twój dzień

100 lat Mamo, kocham Cię!

Kochana Mamo żyj 100 lat! *** Dla najpiękniejszej Mamusi

Życzenia od córusi:

Wszystkiego najlepszego w dniu Twojego Święta

Zawsze bądź taka uśmiechnięta.

Kiedy urosnę chcę być taka sama

Dla swoich dzieci tak samo kochana

I taka piękna i wspaniała

Od stóp do głów cała doskonała. *** Od synka dla Mamusi życzenia:

Zielone światło niech mają marzenia,

Niech w sklepie kolejek nie będzie

Promocje za to niech będą wszędzie

Niech nie zabraknie obniżek

W pracy niech dużo będzie podwyżek

Niech Tata się Ciebie słucha

Niech zawsze pomaga, na zimne niech dmucha

Niech każdy dzień będzie udany

Wszyscy Cię bardzo kochamy! *** 100 lat Mamo, dziś Twój Dzień

100 lat Mamo, kocham Cię!

I jestem pełny wdzięczności

za każdy Twój gest miłości:

Ty mnie wprowadzasz w świat,

Ty mi dodajesz otuchy

Ty mnie wspierasz gdy płaczę

i gdy mam w nosie muchy,

Jesteś ostoją cierpliwości

i nieskończonym źródłem miłości

100 lat Mamo, dziś Twój Dzień

100 lat Mamo, kocham Cię! *** Jeszcze jestem malutka, jeszcze mówić nie umiem

Ale wszystko co mówisz Mamusiu rozumiem.

Jeszcze jestem malutka, jeszcze życzeń nie złożę

Ale od czego jest Tata - on mi chętnie pomoże:

W dniu Twojego Święta Mamusiu wspaniała

Tego co najlepsze Ci życzy Twoja córeczka mała! *** Kocham Cię Mamo przeogromnie,

więc jak o Twym Święcie mógł bym zapomnieć?

Przyjmij więc kwiatek - do życzeń dodatek

Z okazji Dnia Matki mam słowa lepsze niż czekoladki:

Z okazji Twojego Święta

pragnę byś była uśmiechnięta

więc życzę Ci Mamo tego,

czego Ty pragniesz dla mnie - wszystkiego najlepszego!!! *** Ile kwiatków w maju, ile szczęścia w raju, tyle radości i słodyczy, kochające dziecko Tobie życzy. *** Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, za to, że wskazujesz drogę mi w mroku. Za to, że dni moje tęczą malujesz, dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję! *** Kochana Mamo! Życzę Ci, żebyś zawsze szczęśliwa była, w radości i szczęściu żyła. Niech o każdej porze i wszędzie, śmiech na Twojej twarzy będzie!

