Życzenia na Dzień Kobiet 2021. Najpiękniejsze życzenia na 8 marca. Rymowane, oficjalne i zabawne życzenia na Dzień Kobiet

8 marca obowiązkowo należy złożyć życzenia. Poniżej znajdziecie różne propozycje życzeń - oficjalne, zabawne, romantyczne. Największą popularnością cieszą się rymowane wierszyki, które można wysłać sms-em lub na messengerze. Zwłaszcza obecnie, w czasie pandemii, warto zadbać o złożenie życzeń na odległość.

Z bukietem róż nie mogę przyjść

By złożyć Ci życzenia

Lecz w słowach mych jest taka myśl

Niech się spełnią Twe marzenia

Dużo sukcesów oraz radości

Dużo uśmiechów i spełnienia marzeń

Moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci…

***

Dużo szczęścia, pomyślności,

mało smutku, moc radości,

byś miłości w życiu miała w bród,

boś Ty jest kobieta cud!

***

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć Ci

życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo

szczęścia, by w każdym dniu roku

uśmiech na twarzy Twej gościł tak samo

często jak w tym dniu.

Bądź zawsze szczęśliwa, złym losom

nieznana, uprzejma, czuła, tkliwa,

przez wszystkich kochana.

***

Miłości po kres i radości do łez,

promyków słońca i bukietów róż bez końca,

mnóstwo wrażeń i spełnienia marzeń,

wiele szczęścia i trafnych decyzji podjęcia,

a w portfelu i na koncie?

Same miliony lub chociaż tysiące.

***

Każdego roku o tej samej porze

każdy Ci życzy, co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, dużo radości,

to, czego pragniesz, by się spełniło,

A to, co kochasz, by Twoim było!

***

Ja kocham kobiety skromne,

inteligentne i rozsądne,

taką kobietą jesteś TY.

Spełniasz wszystkie moje sny!

***

Z okazji Dnia Kobiet

życzę Ci gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Ciebie zrobi,

nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,

zielonych świateł na Twojej drodze,

radości z małych spraw, które Cię ucieszą na co dzień.

***

Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

I niech tak już co dzień będzie, Twoje Święto - ciągle, wszędzie!

Spełnienia Marzeń z okazji Dnia Kobiet życzy…

***

W dniu Święta Kobiet dużo zdrówka i miłości,

moc uśmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez pełni szczęścia jeśli chcesz.

***