Życzenia na Boże Narodzenie 2020 Śmieszne życzenia świąteczne SMS. Życzenia Bożonarodzeniowe religijne

Nieodłącznym elementem świąt są życzenia na Boże Narodzenie . Dzieląc się opłatkiem życzymy sobie nawzajem zdrowia, szczęścia i powodzenia w szkole lub pracy. Osobom, z którymi tego dnia się nie spotkamy, najczęściej wysyłamy SMS-y z życzeniami. Co zrobić, aby nie były one oklepane i sztampowe? Można skorzystać z życzeń dostępnych w internecie. Wśród wielu tysięcy gotowców można znaleźć życzenia zabawne i rymowane. Dużą popularnością cieszą się też życzenia Bożonarodzeniowe religijne.

Gdy nadejdzie dzień Wigilii

i opłatek weźmiesz w ręce

chociaż jestem gdzieś w oddali

z Tobą będzie moje serce.

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2020

Zdrowych, spokojnych i pogodnych

świąt Narodzenia Jezusa.

Aby w Waszej rodzinie świeciła w całym roku

gwiazda betlejemska.

Wszystkiego dobrego

Niech choinka pachnie lasem,

niech zwierzaki mówią basem.

Niech w Twym domu radość gości,

a w karpiu będzie mało ości.

By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek.

Boże narodzenie życzenia

W te Święta magiczne

Życzenia ślę liczne:

Pachnących jodełek

Z ogromem światełek.

Olbrzymich prezentów

Od wesołych elfów.

Pod obrusem sianka

A za oknem bałwanka.