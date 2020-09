Zwolnienie trzech urzędników w Starostwie Powiatowym w Kielcach - pomagali pośrednikom rejestrującym auta?

W rozmowie z Onetem Cezary Majcher, członek zarządu powiatu kieleckiego, mówi:

W ostatnim czasie doszło do zwolnienia trzech pracowników z Wydziału Komunikacji i Transportu. Powodem była utrata zaufania

Nieoficjalnie mówi się o tym, że zwolnieni pracownicy mieli pomagać pośrednikom rejestrującym samochody, którzy blokowali kolejki.

Cezary Majcher komentuje te doniesienia:

Nie chcemy na razie komentować tej sytuacji. Myślę, że niebawem będziemy mogli przekazać więcej informacji na ten temat

W ostatnim czasie mieszkańcu powiatu kieleckiego mają spory problem z rejestracją aut. Każdego dnia do Wydziału Komunikacji i Transportu trafia aż 150 aut do zarejestrowania. Z danych urzędu wynika, że w ciągu jednej godziny do starostwa dzwoniło nawet około 1300 osób. Z racji tego, do urzędu od pewnego czasu na wizytę można umówić się on-line.

