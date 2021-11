Zwolnienie dyscyplinarne wydawcy tytułu Jerzego B. Wójcika. Konflikt zarządu Agory z "Wyborczą"

Jak informują Wirtualne Media, choć w redakcji wiedziano o konflikcie Jerzego B. Wójcika z władzami Agory, to nikt nie spodziewał się jego nagłego zwolnienia. Portal ustalił, że wtorkowe rozstanie Agory z wydawcą "Gazety Wyborczej" odbyło się w trybie dyscyplinarnym.

"Jesteśmy w szoku"

Zarząd "Gazety Wyborczej" nie kryje zaskoczenia decyzją spółki.

- Jesteśmy w szoku - powiedziała Wirtualnym Mediom osoba z kierownictwa redakcji, chcąca zachować anonimowość. - Nie akceptujemy tego typu działań - zaznacza informator portalu.

Decyzja wciąż nie została przekazana mailowo pracownikom "GW".

"Możemy jedynie potwierdzić, że dzisiaj rozwiązana została umowa o pracę z dotychczasowym dyrektorem wydawniczym „Gazety Wyborczej". Powód i tryb zakończenia współpracy z dyrektorem wydawniczym to sprawa pomiędzy wydawcą jako pracodawcą a pracownikiem. Ze względów prawnych to jedyne co możemy powiedzieć w tej sprawie" - przekazała portalowi wirtualnemedia.pl Nina Graboś, dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej Agory.