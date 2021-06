Zwierzęta w łonie matki: niezwykłe zdjęcia maluchów w brzuchu. Ludzki wzrok jeszcze nigdy nie dotarł tak głęboko

Niesamowite zdjęcia zwierząt na etapie życia płodowego zostały stworzone na potrzeby serii dokumentalnej pod tytułem „Niezwykłe zwierzęta w łonie matki”. Cykl produkcji National Geographic po raz ostatni został wyemitowany w 2015 roku.

Filmowcy prześledzili przebieg ciąży u trzech przedstawicieli ssaków: psa, delfina i słonia. Szczegółowo obserwowali proces od momentu zapłodnienia aż do porodu. Badania ułatwiła nowoczesna technika efektów specjalnych i urządzenia ultradźwiękowe. Dzięki nim widzowie mogli obserwować nienarodzone młode na trójwymiarowym obrazie.

Niedźwiedź Grizzly



National Geographic

Jak wykonano przełomowe ujęcia ukazujące proces od poczęcia aż do narodzin? Wykorzystano do tego technologię 3D oraz 4D, łącząc je z techniką USG oraz z wykorzystaniem mikrokamer. Nie udałoby się jednak osiągnąć niecodziennego efektu bez pomocy programów do grafiki komputerowej.

Efekt, choć nie do końca rzeczywisty, ukazuje stosunkowo dokładne wizerunki zwierzęcych płodów. We wcześniejszej serii, pochodzącej z 2009 roku (In the Womb: Extreme Animals, reż. Peter Chinn) wykonano także szereg zdjęć innych zwierzęcych płodów, ukazujących pingwina, kangura, czy rekina. Zobacz zdjęcia kolejnych etapów rozwoju zwierząt w fazie życia płodowego w galerii: