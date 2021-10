Zwiedzamy Wielkopolskę. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Daria Przybysz

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości to pięć opowieści o losach Wielkopolan i ich drodze do wolności od czasów zaboru pruskiego XIX wieku do lat 50. XX wieku. Ich zwiedzanie można połączyć z poznawaniem najważniejszych i najciekawszych rejonów Poznania.