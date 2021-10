Zwiedzamy Wielkopolskę. Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki

Kiedy swarzędzanin słyszy, że ma przyjść do Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki, to nie zawsze wie o które miejsce chodzi. Co innego jak powiemy, że umawiamy się w starej remizie. To właśnie w dawnej siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej powstało swarzędzkie muzeum. Uroczyste otwarcie nastąpiło we wrześniu 2018 roku, jednak działania zmierzające do powstania tego obiektu zapoczątkowane były dużo wcześniej. W 2016 roku projekt stworzenia muzeum wygrał w konkursie na Budżet Obywatelski, a w połączeniu ze środkami unijnymi udało się zaaranżować budynek z wieżą strażacką na Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki – potocznie przez mieszkańców nazywane „muzeum”.

Dziś swarzędzanie są dumni z miejsca, do którego chętnie zaglądają oraz przyprowadzają swoich gości. W Centrum można zapoznać się dziejami trzech narodowości – Polaków, Niemców i Żydów, którzy przez wiele lat, mieszkali obok siebie. W przestrzeni miejskiej nie pozostało wiele śladów po świątyniach czy cmentarzach dawnych mieszkańców Swarzędza. Jednak z historią ich przybycia oraz życia w mieście można zapoznać się właśnie w miejscowym muzeum. Swarzędz to oczywiście stolarstwo. Nawet w najdalszych zakątkach kraju ludzie słyszeli o swarzędzkich meblach. Dlatego w muzeum nie mogło zabraknąć informacji o początkach i rozwoju rzemiosła stolarskiego w mieście.