Zwiedzamy Wielkopolskę. Muzeum Ziemi Wronieckiej Magda Prętka

Ziemia wroniecka pielęgnuje zamiłowanie do lokalnych tradycji i historii, która mimo upływu lat wciąż jest tu żywa. Duża w tym zasługa Muzeum Ziemi Wronieckiej, dbającego o to, by spuścizna przodków nie odeszła w zapomnienie, a młode pokolenie czerpało z niej wszystko co najlepsze