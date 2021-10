Zwiedzamy Wielkopolskę. Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach

Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach pisze swoją historię już od ponad 60 lat, choć tradycje muzealne w Grodzie Halszki sięgają znacznie dalej, konkretnie – wieku XIX, gdy w 1840 roku w mieście powstało Towarzystwo Zbieraczów Starożytności Krajowych z Jędrzejem Moraczewskim na czele. To właśnie jego działalność stworzyła podwaliny do rozwoju szamotulskiego muzealnictwa.

W gablotach znalazły się fajansowe figury przenoszące zwiedzających do XX - lecia międzywojennego: zobaczyć w nich można dziewczęta i młode damy w charakterystycznych sukienkach i fryzurach. Obok modnie ubranych tancerek stoją postaci w strojach ludowych, nawiązujących do folkloru zakopiańskiego i huculskiego. Nie zabrakło też figurek inspirowanych światem commedia dell’arte (Arlekina i Kolombiny, Pierrota), wreszcie przedstawień historyczno-patriotycznych takich jak: Bartosz Głowacki, Tadeusz Kościuszko, Fryderyk Chopin. Sporo jest wyobrażeń zwierząt. Odrębną grupę stanowią figury nawiązujące do stylistyki wiedeńskich wyrobów (Dama z koszykiem, Koncertująca para).

W skład kolekcji wchodzą: ikony wykonane tradycyjną techniką (tempera na desce), metaloplastyka (ołtarzyki podróżne, krzyże i plakiety metalowe) oraz tzw. drobnica (małe medaliony wykonane techniką emalii). To najciekawsza część zbioru, prawdopodobnie jedyna taka w Polsce.

Kolekcja nie ma charakteru jednorodnego, ikony pochodzą z różnych warsztatów Rosji, dzisiejszej Ukrainy i Białorusi. Oprócz ikon kanonicznych wykonanych w dobrych pracowniach ikonopisarskich, znaczną część zbioru stanowią obiekty powstałe w małych warsztatach rzemieślniczych, realizujących zamówienia ubogich klientów.

Dominują głównie prace XIX-wieczne, najstarsze datowane są na wiek XVII, kilka pochodzi z XVIII stulecia.

W okresie od maja do września Muzeum Zamek Górków w Szamotułach czynne jest od wtorku do soboty w godzinach 9.00 – 16.00, a także w niedziele i święta w godzinach 10.00 – 17.00. W okresie od października do kwietnia natomiast muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00, a także w soboty, niedziele i święta w godzinach 10.00 – 16.00.

Muzeum udostępnia ekspozycje dla zwiedzających z przewodnikiem po uprzednim zarezerwowaniu stosownego terminu

Muzeum – Zamek Górków

ul. Wroniecka 30

64 – 500 Szamotuły

tel/fax: (0-prefix-61) 29 218 13, 29 226 29

e-mail: [email protected]