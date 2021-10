Zwiedzamy Wielkopolskę. Gmina Wągrowiec: Pierwszy klasztor Cystersów w Polsce

Ten wczesnośredniowieczny dokument fundacyjny, na mocy którego erygowano opactwo, jest najstarszym dokumentem sporządzonym w Polsce, który zachował się w oryginale do naszych czasów. Akt Zbyluta w roku 2016 został wpisany na Krajową Listę programu UNESCO „Pamięć Świata”. Najstarsza wzmianka historyczna o Łeknie pochodzi z bulli Innocentego z 1136 roku. Badania interdyscyplinarne, prowadzone przez Ekspedycję Archeologiczną „Łekno” z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja M. Wyrwy, wskazują, że początki osadnictwa na tym terenie sięgają schyłku paleolitu.

Szczególną rolę odgrywał gród, wzniesiony nad Jeziorem Łekneńskim – w pierwszym okresie był on najprawdopodobniej ośrodkiem władzy plemiennej. Głównym punktem osadniczym we wczesnym średniowieczu był klasztorek, położony na lewym brzegu Jeziora Łekneńskiego. Przez całe wczesne średniowiecze na obszarze dzisiejszego Łekna kształtował się drugi ośrodek osadniczy. Pierwotnie była to osada targowa, z rynkiem, karczmą i targowiskiem dla kupców, którzy przybywali tu, gdyż miejscowość leżała na ważnym szlaku handlowym. W drugiej połowie XIV wieku rozwinęło się tu miasto funkcjonujące do 1888 roku, kiedy to Łekno stało się osadą typu wiejskiego. Urbanistyczny układ Łekna został w całości wpisany do rejestru zabytków.