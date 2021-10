Zwiedzamy Wielkopolskę. Gmina Szczytniki: Dwór wybudowany przez rodzinę Łubieńskich

Gmina Szczytniki to malowniczy rejon położony w południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie kaliskim, poprzecinany malowniczymi rzeczkami: Trojanówką, Pokrzywnicą i Strugą Grzymaczewską, zajmujący 111 km2. Według danych na koniec 2020 roku 7811 mieszkańców zasiedla 43 miejscowości, z czego 31 to wsie sołeckie. Korzystne położenie geostrategiczne i dostępność komunikacyjną zapewnia przecinająca gminę droga krajowa nr 12, stanowiąca główny trakt łączący miasta Kalisz i Łódź.

Pierwsza wzmianka o Szczytnikach pojawiła się w dokumencie z początku XVI w., w którym Jan Łaski pisał o miejscowości Szczytniky. Na przełomie XVI i XVII w. właścicielami wioski była rodzina Potworowskich. Przez kolejne 150 lat należała ona do rodziny Łubieńskich, którzy wybudowali w XVIII w. okazały dwór, obecnie będący siedzibą urzędu gminy. Rodzina Łubieńskich wywarła wielki wpływ na rozwój miejscowości, stawiając na hodowlę i tkactwo płócienne. Łubieńscy jako pierwsi w Polsce rozpoczęli uprawę ziemniaka, który do dzisiaj jest cenionym produktem regionalnym. Zajmowali się również zakładaniem ogrodów, pasiek i chmielników. Dobra przechodziły wielokrotnie z rąk do rąk, a ostatnimi właścicielami do roku 1940 byli Sarzyńscy.