Zwiedzamy Wielkopolskę. Gmina Sośnie: Kraina lasów, stawów i rzek

Ponad 55 procent terenu gminy Sośnie to lasy. Tutaj piękno natury współgra z nowoczesną architekturą. Każdy, kto zdecyduje się odwiedzić tutejsze tereny, szybko się przekona, że odznaczają się one wyjątkowym urokiem. Ta kraina lasów, stawów i rzek roztacza się na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy.

Gmina Sośnie to wyjątkowe miejsce, gdzie można spędzić wolny czas z dala od zgiełku miast, obcując w ciszy z naturą i podziwiając piękne krajobrazy. To tutaj można oderwać się od codziennych spraw i po prostu wypocząć – tylko w takiej scenerii możliwe jest odcięcie się od bodźców współczesnego świata.

Dodać należy, że gmina Sośnie ma bogatą historię i piękne zabytki. Dzieje najstarszych miejscowości gminy Sośnie sięgają średniowiecza. Bulla papieska z 1155 roku, wśród licznych uposażeń biskupstwa wrocławskiego, wymienia między innymi Thessen, czyli Cieszyn, który aż do lat 40. XX w. pozostawał majątkiem kościelnym i enklawą katolicyzmu wśród polskojęzycznych ewangelików zasiedlających od XVI w. okoliczne miejscowości. Pierwsze wzmianki o Sośniach pochodzą z kolei z 1268 roku. Początkowo również one stanowiły własność biskupią, ale w XIV w. należały już do Bolesława III, księcia brzesko-legnickiego, który w 1323 roku odstąpił zamek sośnieński (castrum Sosno) księciu Konradowi I Oleśnickiemu.