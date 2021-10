Zwiedzamy Wielkopolskę. Gmina Mikstat: Ze średniowieczną metryką

Miasto Mikstat położone jest w historycznej ziemi wieluńskiej na Wzgórzach Ostrzeszowsko-Trzebnickich. Prawa miejskie otrzymało około roku 1366, jak podają źródła Jan Zaremba syn Mikołaja zawarł umowę sprzedaży wójtostwa na rzecz Piotra Knotha. Miasto leży u styku województw śląskiego i wielkopolskiego, w przeszłości na tych terenach przebiegał międzynarodowy bursztynowy szlak handlowy ciągnący się od Bałtyku, aż do Wenecji we Włoszech. Dostęp do szlaku gwarantował ruch w interesach. Mikstat posiadał też prawo na handel solą oraz zgody na organizowanie jarmarków, kwitnąco miała się w nim branża piwowarska.

Wiele kontrowersji wzbudza pochodzenie nazwy miasta. Badania nad genezą wskazują, że pierwotnie miasto nazywało się Komorów. Nazwa wywodziła się prawdopodobnie od „komarów”, których z racji położenia osady między dwoma rzekami w tamtym czasie było dużo. Drugą prawdopodobną teorią jest nazwa zaczerpnięta od imienia Mikołaja Zaremby, który mógł być założycielem osady, bowiem źródła podają, że miasto istniało już w chwili sprzedaży.