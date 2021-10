Zwiedzamy Wielkopolskę. Gmina Jarocin: Urzekają stylem i gościnnością

Jest rok 1755. Franciszek Gorzeński kupuje majątek Witaszyce i inicjuje budowę dworu oraz przyczynia się do powstania kompleksu parkowego. Tak oto zaczyna się barwna historia tego miejsca, które do dzisiaj urzeka stylem i gościnnością.

Po dziesięcioleciach panowania nad Witaszycami rodziny Gorzeńskich, poprzez Karla Vossa i Komisję Kolonizacyjną, majątek w roku 1890 trafia do rąk francusko-niemieckiej rodziny Dülongów. To wtedy, w roku 1899, na podstawie projektu Ludwika Otte powstaje neobarokowy pałac. Jedenastoosiowy budynek wzniesiony na planie prostokąta z niezwykle efektowną fasadą, ryzalitem, kolumnowym gankiem i ozdobnym zwieńczeniem z kartuszem herbowym, w roku 1910 przechodzi do rąk Hansa i Natalii von Ohnesorge. Ostatnimi przedwojennymi właścicielami majtku są Paulina von Ohnesorge i jej mąż Konrad Bniński. W czasie wojny w pałacu swoją siedzibę mają żołnierze SS. W roku 1945 cały majątek przechodzi na własność skarbu państwa, a pałac staje się miejscem edukacji młodych mieszkańców okolicy. Następnie poprzez Zakład Doświadczalny Krajowego Instytutu Włókien Naturalnych w Poznaniu (1976-1990), hotel „Wit” i restaurację „Wega”, pałac wraz z dworem i parkiem kupuje Tomasz Klauza, który pozostaje właścicielem tego miejsca do dzisiaj.