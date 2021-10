Związkowcy „Solidarności” protestują w Luksemburgu przeciwko wyrokowi TSUE ws. kopalni Turów. Na miejscu jest około 2 tysiące osób

W Luksemburgu rozpoczął się protest związkowców „Solidarności”, którzy sprzeciwiają się wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości UE, który nakazał wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Na miejscu znajduje się około 2 tysiące protestujących.

- Nie oddamy Turowa. Nie zgadzamy się na to, co mówi Timmermans. Unijny plan Fit for 55 to podatki, nakazy i zakazy. Jesteśmy z wami! - mówiła europosłanka PiS Anna Zalewska.