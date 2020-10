Związki zawodowe protestują w stolicy przeciwko projektowi Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. "Stop likwidacji miejsc pracy!"

Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 11 przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Według organizatorów na miejscu stawiło się ok. 150 związkowców, których ze względu na reżim sanitarny nie mogło być więcej. Głównymi adresatami postulatów są premier Mateusz Morawiecki oraz Jarosław Kaczyński, który w przyszłym tygodniu oficjalnie rozpocznie swoją misje jako wiceprezes rady ministrów.

Według związkowców zawarte w ubiegłym tygodniu porozumienie między rządem i stroną społeczną w sprawie transformacji i przyszłości branży górniczej w Polsce stanowi zagrożenie miejsc pracy dla górników. Według ustaleń do zamknięcia ostatniej kopalni w Polsce miałoby dojść w 2049 roku.

- Panie prezesie, panie premierze, nie zmarnujcie tej szansy. Musimy zerwać ze złą polską tradycją, że transformacja i restrukturyzacja, to tak naprawdę trwała redukcja miejsc pracy. - mówił przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski. - Nie ma zgody OPZZ na taką politykę - oświadczył.

- Zawisły nad nami czarne chmury. Zakulisowe i podstępne działania likwidują nasze miejsca pracy, a przynajmniej są takie zamiary. - przemawiał przed siedzibą PiS Bogusław Tyszkiewicz z Niezależnego Związku Zawodowego Górnictwa Węgla Brunatnego. - Widzimy, co się dzieje w okresie pandemii, ludzie tracą pracę, a nam nic się nie mówi i czeka nas to samo. Nie dajmy się zwieść żądnym obietnicom, które są bezpodstawne, o niczym nie świadczą i nic nam nie zapewnią - apelował do zebranych.

Po zakończeniu manifestacji przy Nowogrodzkiej, protestujący udali się pod budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.